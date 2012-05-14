Rumların başkanlık endişeleri

LEFKOŞA - Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını Temmuz'da devralmaya hazırlanan Kıbrıs Rum yönetiminin, dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin takınacağı tutumdan ve kötü giden ekonomiden endişe duyduğu bildirildi.



Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs'taki uzmanlar, AB Dönem Başkanlığı programını Haziran ayı içerisinde açıklayacak. Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas 4 Temmuz'da, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığı görevindeki öncelikleriyle ilgili konuşma yapacak. 5 Temmuz'da da Avrupa Konseyi Komiserler Koleji, Güney Kıbrıs'a gelerek, Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığı görevinin resmi başlangıcını temsil eden bir tören yapacak.

Habere göre, Güney Kıbrıs'ın bu süreçle ilgili en büyük korkusunun, ileri sürdükleri "Türk tarafının girişimleri" ve kriz içindeki ekonomi olduğu belirtildi. Bu süreçte, Rum hükümetinin siyasi düzeyde, Türkiye'nin "faaliyetleriyle" meşgul olacağını yazan gazete, Türkiye'nin doğalgaz ve Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni girişimlerde bulunacağı değerlendirmesinin yapıldığını öne sürdü.

Haberde, Rum hükümetinin Türkiye'nin tüm planlarını bilmediği ve Türkiye'nin bazı planlarının, Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığı sürecinde "kriz yaratabileceği" iddia edildi.

Kötü giden ekonomi de Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığı süresince en çok korkulan konular arasında yer alıyor. Ekonomik kriz yaşayan ve Yunanistan'daki süreçten de olumsuz etkilenen Rum tarafı, mali denetim altına alınmaktan endişe duyuyor.

Bu arada, Lefkoşa Rum Belediyesi, AB Dönem Başkanlığı hazırlıkları kapsamında, hafta sonunda yolları asfaltlamaya başladı. Kentin görüntüsünü güzelleştirmek için, Rum bakanlar kurulunun da onayıyla 1 milyon avro maliyeti bulunan bir dizi çalışma yapacağı, AB Dönem Başkanlığı’na kaç gün kaldığını gösteren bir geri sayım sayacını da devreye soktuğu belirtildi.