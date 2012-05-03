GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum tarafının Avrupa Üroloji Derneği'nin KKTC'deki kongreye katılımını engellemesi konusunda, "Keşke Rumlar bu insanlıktan nasibini alsa. Bu meslekteki insan değerinin ne olduğunu öğrenmiş olsa ve bu engellemeyi, Avrupa'dan gelecek ürologların gelişini engellemeyi yapmamış olsalardı" dedi.



Türk Üroloji Derneği'nin 22. Ulusal Üroloji Kongresi, bu yıl Girne'de yapılıyor. Derneğin, "güncel bilgilerin paylaşımı, üretilen bilginin meslektaşlara aktarımı ve katılımcılar için uygun sosyal ortam yaratılması" amacıyla düzenlediği kongreye, Türkiye ve yabancı ülkelerden uzman ürologlar katılıyor.



Kongrenin bugün yapılan açılışında, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Başbakan İrsen Küçük, KKTC Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Ateş Kadıoğlu, Dernek Onursal Başkanı Prof. Sedat Dellaloğlu birer konuşma yaptı.



-"Rumlar anlaşma da paylaşma da istemiyor"-



Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu konuşmasında, kongrenin KKTC'de gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sonuçlarının ülke ve sağlık alanına hayırlı olmasını diledi.



Siyasete atılmadan önce kendisinin de bir ürolog olduğunu anımsatan Eroğlu, konuşmasında müzakere süreci hakkında da bilgi verdi.



Türk tarafının yıllardır Kıbrıs'ta samimiyetle bir anlaşma arayışı içinde olmasına rağmen, Rum tarafının böyle bir niyet taşımaması nedeniyle Kıbrıs'ta bu güne kadar bir anlaşmaya varılamadığını kaydeden Eroğlu, Rum tarafının dünya tarafından tanınan, AB üyesi ve 1 Temmuz'dan itibaren AB dönem başkanlığını devralacak bir "devlet" olmanın verdiği güçle anlaşma istiyor görüntüsünde dünyayı kandırdığını söyledi.



Rum tarafının görüşmeleri "ucu açık" şekilde yürüterek, Kıbrıslı Türkleri masada tutma niyeti taşıdığına işaret eden Eroğlu, müzakere sürecinde Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinin hiçbir zaman kabul görmediğini belirtti.



Rum tarafının kendileriyle anlaşma ve paylaşma düşüncesinde olmadığını kaydeden Eroğlu, "Bizimle anlaşma da paylaşma da istemiyorlar. Ama bizi masada tutmak istiyorlar" dedi.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, New York'taki son Green Tree zirvesinde "end game" ifadesini kullanarak, Rumların AB dönem başkanlığını devralmasının ardından adada müzakerelerle bir sonuca varılamayacağını söylediğini anımsatan Eroğlu, Kıbrıs Türk tarafının çok taraflı konferans teklifini, Genel Sekretere benimsetmesine rağmen Rum tarafının reddettiğini anlattı.



Bu gelişmelerle müzakerelerde liderler arası görüşmelerin sürdürülmesinin bir anlamı kalmadığını kaydeden Eroğlu, "Oturalım görüşelim ama biz değil teknik adamlarımız görüşsün, çünkü liderler görüşmesi bence bitmiştir ve öze dönük bir görüşme yapmanın bana göre hiçbir anlamı yoktur" dedi.



Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum tarafının hedefinin, zamana oynayarak Kıbrıslı Türkleri kendilerinin hakim olduğu bir cumhuriyet altında 2. sınıf vatandaş konumuna düşürecek bir çözüme ulaşmak olduğunu kaydetti.



KKTC'nin her zaman Türkiye'deki sağlık hizmetinden nasibini aldığını ifade ederek, Rumların kongreye katılımı engellemesini eleştiren Eroğlu, şöyle konuştu:



"Keşke Rumlar bu insanlıktan nasibini alsa. Bu meslekteki insan değerinin ne olduğunu öğrenmiş olsa ve bu engellemeyi, Avrupa'dan gelecek ürologların gelişini engellemeyi yapmamış olsalardı. Bu, onlar için de bir güzellik olacaktı. Bizden ziyade Avrupa'dan gelecek ürologlar için bu memlekette, bu seçkin ürologlar arasında bulunmaktan mutluluk duyacaklardı."



-"Adalet ve demokrasi en geniş şekliyle uygulanıyor"-



Başbakan İrsen Küçük de, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'ın kuzeyinde, adalet demokrasinin en geniş şekliyle uygulandığı, tüm organlarıyla faaliyet gösteren bir KKTC devleti gerçeği bulunduğunu ifade ederek, bu gerçeği dünya, AB ve bu kongreyi protesto eden ve ettirenlere hatırlatmak istediğini vurguladı.



Bu tür kongrelerin ambargolar altındaki KKTC'de düzenlenmesinin ülke ekonomisine, etkili dış tanıtıma ve siyasete önemli katkı sağladığını belirten Küçük, kongreyi KKTC'de gerçekleştiren Türk Üroloji Derneği'ne teşekkür etti.



KKTC Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif ise Kıbrıslı Türklerin hayata geldiği günden itibaren uygulanan ambargo ve baskılar nedeniyle sürekli şikayet eder konumda bulunduğunu ifade ederek, "Ama yılmıyoruz, yılmayacağız ve bağımsızlık meşalesi Anavatan Türkiye sayesinde daha güçlü parlayacak" dedi.



Sağlık Bakanı Kaşif konuşmasının sonunda, kongreye gelmeyi boykot edenlerin doktorluk mesleğine başlarken ettiği Hipokrat yeminini bir kez daha okumalarını istedi.



Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Ateş Kadıoğlu, Kıbrıs Rum kesiminin baskıları nedeniyle kongreye katılmama kararı alan Avrupa Üroloji Derneği'ni kınayarak, apolitik, bilimsel bir dernek olması gereken Avrupa Üroloji Derneği'nin bu kararıyla siyasete alet olduğunu söyledi.



Kadıoğlu, dernek olarak bundan böyle Avrupa Üroloji Derneği'ne kurumsal aidat yatırımında bulunmayacaklarını ve derneğe, kararı protesto eden binlerce mail yollayacaklarını kaydetti.



Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Dr. Sedat Tellaloğlu ise Rum Yönetimi, kilise ve bazı fanatik Avrupalıların kongreye Avrupalı ürologların katılımını engellendiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkına utanmadan insanlık dışı ambargolar uygulayanların, KKTC'ye de korsan ülke yakıştırması yaptığını kaydetti.



Konuşmaların ardından kongreye katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük ve Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif'e plaket sunuldu.

