Rum Kesimi’nde doğalgaz sıvılaştırılacak

Kıbrıs Rum yönetimi Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Neoklis Silikiotis, Rum tarafında doğal gaz sıvılaştırma (LNG) terminali kurulması için kararın alındığını açıkladı.

Silikiotis, ''büyük, uluslararası çaplı kuruluşların, bu terminal yatırımına katılmak için ilgi gösterdiğini" belirtti.

Doğal Gaz Konferansı'nda konuşan Silikiotis, hükümetin birkaç hafta içinde, devleti, gelecekte bütün doğal gaz konularındaki görüşmelerde temsil edecek kuruluş olacak Devlet Hidrokarbon Şirketi'yle ilgili çalışmaları tamamlayacağını söyledi.

Rum tarafının ülkede ve uluslararası alanda enerji sektörüyle ilgili gelişmeler konusunda önemli bir dönemeçte olduğunu ifade eden Silikiotis, ''Gelişmelerin şekillendiği net bir görüntümüz vardır. Hedefimize dikkatli ama durmadan ilerliyoruz'' dedi.

Bölgede bir enerji merkezi olmayı amaçladıklarını ifade eden Silikiotis, geliştirilecek altyapılar arasında, doğal gazı, kıyıdan uzaktaki adaya nakledecek bir deniz altı boru hattı ve bir LNG terminali yapımı bulunduğunu açıkladı.

''LNG terminalinin yapım kararı alınmıştır. Geriye kalan planlamayı ve gelecek adımları ileri götürmektir'' diyen Silikiotis, bu önemli projeye yatırım yapmak için mali şirketler dahil, uluslararası şirketlerin büyük ilgisinin olduğunu kaydetti.

Neoklis Silikiotis, önümüzdeki haftalarda, Devlet Hidrokarbon Şirketi'nin kuruluşunu tamamlayacaklarını, bakanlığının bunun için bir hidrokarbon fonu oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Silikiotis, bakanlığının, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'yle anlaştığını, ilk aşamada LNG terminali dahil doğal gaz kullanımıyla ilgili mali beklentiler, doğalgazın uluslararası piyasalara ihraç edilme yolları üzerinde bir rapor hazırlanacağını da söyledi

Bu arada, Neoklis Silikiotis, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gidecek.

İsrail temasları sırasında, bu ülkenin Gigawatt Global şirketi yetkilileri ve İsrail Petrol ve Doğal Gaz Araştırma Sanayileri Birliği heyeti ile görüşecek olan Rum bakan, ayrıca, İsrail Sanayi Bakanı Shalom Simhon, Turizm Bakanı Stas Misezhnikov, Enerji Bakanı Uzi Landau ve Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman ile ayrı ayı görüşecek.

Silikiotis, 12 Haziran Salı günü Rum tarafına dönecek.





