Rum Başpiskopos'a KKTC'den tepki

Rumların tarih boyunca, Türkleri dışlamak, dışa göç ettirmek, yok etmek ve nüfus olarak çoğunluğunu ve toprağı ele geçirmek için her yolu deneyen politika güttüğünü anlatan Bozer, Türklerin nüfusunun ve toprağının az gözükmesinin nedeninin bu politikaların sonucu olduğunu söyledi.
"Türkler azınlıktır" diyerek gerçeğin değiştirilemeyeceğini vurgulayan Bozer, şöyle konuştu:
"Azınlık kelimesini zaten biz asla kabul etmiyoruz. Biz bu adada, doğal, tarihten gelen, asırlardan beri Kıbrıs'ın eşit ortağıyız. Şu anda gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti de eşitlik temeline dayalı bir ortaklıktı, bozdular o ayrı. Ama biz adanın en az Rumlar kadar eşit ortağıyız. Başpiskopos ne derse desin. Mümkün olur bir anlaşma olursa gene eşit ortağı olacağız."
AA