Rum Başpiskopos'a KKTC'den tepki

LEFKOŞA -

, Başpiskopos'un tarihi incelediğinde, çok da geriye gitmeden İngiliz'in arşivlerine bile baksa Türk nüfusun Rum nüfusundan fazla olduğunu göreceğini, İngiliz arşivlerinde kasaba kasaba Türk nüfusunun belirtildiğini kaydetti. Bozer, "Tarih boyunca buradaki Türk nüfusu Rumlardan az olmamıştır. Toprak da aynı şekilde, vakıf arazisi olarak hep Türklerindi. Bu noktada işte, Kıbrıs meselesinin ne olduğu ortaya çıkıyor" dedi.



Rumların tarih boyunca, Türkleri dışlamak, dışa göç ettirmek, yok etmek ve nüfus olarak çoğunluğunu ve toprağı ele geçirmek için her yolu deneyen politika güttüğünü anlatan Bozer, Türklerin nüfusunun ve toprağının az gözükmesinin nedeninin bu politikaların sonucu olduğunu söyledi.

"Türkler azınlıktır" diyerek gerçeğin değiştirilemeyeceğini vurgulayan Bozer, şöyle konuştu:

"Azınlık kelimesini zaten biz asla kabul etmiyoruz. Biz bu adada, doğal, tarihten gelen, asırlardan beri Kıbrıs'ın eşit ortağıyız. Şu anda gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti de eşitlik temeline dayalı bir ortaklıktı, bozdular o ayrı. Ama biz adanın en az Rumlar kadar eşit ortağıyız. Başpiskopos ne derse desin. Mümkün olur bir anlaşma olursa gene eşit ortağı olacağız."