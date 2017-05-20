RUHANİ YENİDEN KAZANDI

TAHRAN İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, başkent Tahran'daki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında 12. dönem Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını ilan etti. Fazli, sandıkların yüzde 99,7'sinin açıldığını belirterek, "41 milyon 220 bin 131 geçerli oyun 23 milyon 549 bin 616'sını Sayın Ruhani aldı. Ruhani, oyların yüzde 57'sini alarak Cumhurbaşkanı oldu." dedi. Muhafazakarların adayı İbrahim Reisi'nin 15 milyon 786 bin 449 (38,2) oy aldığını dile getiren Fazli, bir diğer aday Mustafa Mir Selim'in 478 bin 215, Mustafa Haşimiteba'nın ise 215 bin 450 oy aldığını duyurdu. Hasan Ruhani kimdir? Reformist ve ılımlı muhafazakarların adayı 69 yaşındaki Ruhani, 2013 yılında yapılan seçimlerin ilk turunda yüzde 50,7 oy alarak İran'ın 7'nci Cumhurbaşkanı olmuştu. Kendisini "ılımlı muhafazakar" olarak nitelendiren Ruhani, ekonomik durgunluğun sona ermesi için yüzde 8 büyüme hızına ulaşmayı, bunun için de yabancı sermayeden yıllık 50 milyar dolar girdi sağlamayı planlıyor. Özgürlüklerin genişletilmesi, istihdam, kalkınmada süreklilik, dünyayla diyalog ve barış merkezli ilişkiler Ruhani'nin seçim vaatleri arasında yer alıyor.AA