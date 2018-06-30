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Ruhani'nin danışmanından Merkez Bankası'na eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Ekber Türkan, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların Merkez Bankası'nın hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Ruhani'nin danışmanından Merkez Bankası'na eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Ekber Türkan, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların Merkez Bankası'nın hatalarından kaynaklandığını söyledi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:42
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Ruhani'nin danışmanından Merkez Bankası'na eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Ekber Türkan, Merkez Bankası'nın ülkedeki dolar kurunu 4 bin 200 tümene sabitlemekte geç kaldığını belirtti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e konuşan Türkan, ülkedeki döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaları değerlendirdi.

Türkan, hükümetin döviz kurunu sabitleme kararının geçmiş yıllara ait bir plan olduğunu belirterek, "Merkez Bankası döviz kurlarını sabitleme kararını erteleyerek dövizin bu seviyelere gelmesine neden oldu." dedi.

Uygulamanın insanların birikim yapması için hayata geçirilmediğinin altını çizen Türkan, bazı İran vatandaşlarının ülkedeki mal varlıklarını satarak elde ettikleri parayı Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'da dolara çevirip tekrar İran'a döndüklerini dile getirdi.

Türkan, bazı ithalatçıların hükümetin sağladığı destek ile doları 4 bin 200 tümenden aldığını ve ithal ettiği ürünü serbest piyasada 8 bin 100 tümen seviyelerinde işlem gören kur üzerinden piyasaya sürdüğünü belirtti.

İran'da tümenin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine dolar kuru 4 bin 200 tümene sabitlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranİran Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniHasan RuhaniEkber Türkan
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