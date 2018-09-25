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Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin New York kentinde Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile bir araya geldi.

Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin New York kentinde Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile bir araya geldi.

25 Eylül 2018 Salı 11:31
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Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin New York kentinde Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü.

Ruhani ülkesinin dünya para fonları ve IMF ile ilişkileri geliştirme konusunda ilgili olduğunu, İran'daki ekonomik programların ilerletilmesinde IMF ile yapacakları istişarelerden yararlanmak istediklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca IMF'nin pratik etkisini göstermesi açısından bir üye ülkenin ekonomik istikrarında rol oynayabileceğini ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

IMF Başkanı Lagarde ise görevlerinin dünyadaki mali istikrarın korunması ve ekonominin büyümesi olduğunu belirterek, İran ile yapacakları işbirliğinde de bu konudaki görevlerini yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniİranIMFChristine Lagarde
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