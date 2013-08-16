Ruhani güvenoyu aldı



TAHRAN



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bakanlar kuruluna önerdiği 18 isimden 15'i, meclisten güvenoyu aldı.



Mecliste 4 gündür süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Ruhani'nin eğitim, bilim, araştırma ve teknoloji ile gençlik ve spor bakanlıkları için sunduğu isimler Muhammed Ali Necefi, Cafer MeliMünferid ve Mesud Sultanifer güvenoyu alamadı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Sadık, milletvekillerinin cumhurbaşkanının sunduğu isimlere oy vermeme hakkına sahip olduğunu ve hükümetin meclisin görüşüne saygı duyduğunu söyledi.



Sadık, hükümetin en kısa zamanda ilk oturumunu gerçekleştirerek güvenoyu alamayan bakanlıklar için meclise yeni isimler sunacağını belirtti.





AA