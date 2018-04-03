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Ruhani'den yabancı mesajlaşma uygulamalarına karşı talimat

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Telegram başta olmak üzere ülkede kullanılan yabancı mesajlaşma uygulamalarının tekelleşmesinin önüne geçilmesi talimatı verdi.

Ruhani'den yabancı mesajlaşma uygulamalarına karşı talimat

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Telegram başta olmak üzere ülkede kullanılan yabancı mesajlaşma uygulamalarının tekelleşmesinin önüne geçilmesi talimatı verdi.

03 Nisan 2018 Salı 13:44
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Ruhani'den yabancı mesajlaşma uygulamalarına karşı talimat

İran devlet televizyonuna konuşan İran Sanal Alem Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ebulhasan Firuzabadi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Telegram'ı yasaklamak yerine yerli uygulamaların geliştirilmesi suretiyle tekelinin kırılmasını istediğini belirtti.

Ruhani'nin yabancı mesajlaşma uygulamalarının tekelleşmesinin önlenmesi talimatı verdiğini aktaran Firuzabadi, Telegram'a ağır suçlamalar yöneltti.

Telegram "saadet zinciri"ne dönüşüyor iddiası

Telegram'ın sanal kripto para birimleriyle işlem yaptığını belirterek, piramit sistemine (saadet zinciri) dayanan bir şirkete dönüşmekte olduğunu öne süren Firuzabadi, "Telegram, hiçbir zaman İran'da temsilcilik açma girişiminde bulunmadı. Telegram özel sektörle çalışmayı istemedi. Telegram, ülkedeki özel sektörün düşmanıdır, izlediği yol İran'ın milli parasını zayıflatmaktadır." dedi.

Firuzabadi, "Soroush" adlı yerli bir uygulama geliştirildiğini hatırlatarak, "Telegram'ın ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle kesinlikle yerli bir mesajlaşma uygulamasına sahip olmaya karar verdik." diye konuştu.

Öte yandan konuyla ilgili ilk kez konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yerli yazılımlar ve mesajlaşma uygulamalarının geliştirilmesindeki amacımız filtrelemek ya da yasaklamak değil, tekelleşmenin önüne geçmektir." dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, cumartesi günü yaptığı bir konuşmada ülkedeki en popüler mobil mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yerine "milli güvenlik" gerekçesiyle "Soroush" adlı yerli bir uygulamanın kullanılacağını açıklamıştı.

Telegram'ın 80 milyon nüfusa sahip İran'da yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan ve kurucusu Rus Pavel Durov olan Telegram, TON (Telegram Open Network) adını verdiği bir platform ile yeni nesil kripto para birimi oluşturmuştu. TON adı verilen bu sisteme dahil olmak isteyen yatırımcılar, "Gram" olarak adlandırılan kripto paradan satın alabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranRuhaniİran Sanal Alem Yüksek Konseyi
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