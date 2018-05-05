Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Medipol Başakşehir yıkıldı
Medipol Başakşehir yıkıldı
Sanatını denize taşıdı
Sanatını denize taşıdı
Tatilcilere para uyarısı
Tatilcilere para uyarısı
CHP'ye öğretmen aday
CHP'ye öğretmen aday
Yasemin üst üste 3. kez altın madalya kazandı
Yasemin üst üste 3. kez...

Ruhani'den Telegram'ın kapatılmasına eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimin engellenmesi kararının hükümeti tarafından alınmadığını ve kararı onaylamadığını söyledi.

Ruhani'den Telegram'ın kapatılmasına eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimin engellenmesi kararının hükümeti tarafından alınmadığını ve kararı onaylamadığını söyledi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:18
14 Okunma
Ruhani'den Telegram'ın kapatılmasına eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Telegram'ın yasaklanması kararının başında bulunduğu hükümet tarafından alınmadığını ve kararı onaylamadığını belirtti.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaştığı açıklamada Ruhani, İran yargısının ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim yasağı getirmesini eleştirdi.

Ruhani, "Telegram'a erişimin engellenmesi kararı ne hükümet tarafından alındı ne de hükümetin onayıyla uygulandı." ifadelerini kullandı.

Hükümetin politikasının interneti kontrol altına almak değil, güvenli hale getirmek olduğunu kaydeden Ruhani, "Şimdiye kadar hiçbir sosyal medya ya da mesajlaşma uygulaması hükümet tarafından engellenmedi ve engellenmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Ruhani'ye tepki gösteren ülkedeki din adamlarından Ayetullah Mahmud Recebi ise Telegram'a yargı tarafından erişim engeli getirilmesi kararının hukuk çerçevesinde alındığını ve Cumhurbaşkanı'nın karara muhalefet etme hakkının bulunmadığını savundu.

Tahran Başsavcılığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Telegram'ın "ulusal güvenlik" gerekçesiyle "şifre kırıcılarla dahi erişimi mümkün olmayacak şekilde kapatılmasına karar verildiği" duyurulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranHasan RuhaniTelegram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'e hava saldırısı
İdlib'e hava saldırısı
Yeni Zelanda evsizlere çözüm arıyor
Yeni Zelanda evsizlere çözüm arıyor
Kuzey Kore Güney Kore ile saat dilimlerini eşitledi
Kuzey Kore Güney Kore ile saat dilimlerini eşitledi
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
Çad Başbakanı Padacke istifa etti
Çad Başbakanı Padacke istifa etti
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma
Dışarıda namaz kılan Müslümanlara hapis cezası
Dışarıda namaz kılan Müslümanlara hapis cezası
Dışarıda namaz kılan Arakanlı Müslümanlara hapis cezası
Dışarıda namaz kılan Arakanlı Müslümanlara hapis cezası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ