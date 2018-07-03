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Ruhani'den ABD'ye 'petrol' tehdidi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesinin petrol ihracatını engellemesi halinde bölge ülkelerinin de petrol ihraç etmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Ruhani'den ABD'ye 'petrol' tehdidi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesinin petrol ihracatını engellemesi halinde bölge ülkelerinin de petrol ihraç etmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 15:41
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Ruhani'den ABD'ye 'petrol' tehdidi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesinin petrol ihracatını engellemesi halinde bölge ülkelerinin de petrol ihraç etmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ruhani dün resmi ziyarette bulunduğu İsviçre'de yaşayan vatandaşlarıyla bir araya geldiği buluşmada, ABD'nin İran petrolüne dünya genelinde uygulatmaya hazırlandığı yaptırımlara tepki gösterdi.

ABD'nin İran petrol ihracatını tamamen durdurmak istediğini ifade eden Ruhani, "Bu ifadenin manasını kavrayamıyorlar, çünkü ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi?" dedi.

Ruhani, "Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

ABD yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını kasım ayına kadar sıfıra indirmeye zorlayacağını açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranRuhaniABDPETROLHasan Ruhani
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