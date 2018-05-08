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Ruhani'den ABD'ye ambargo mesajı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin ambargolar altında ya da değil, kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirtti.

Ruhani'den ABD'ye ambargo mesajı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin ambargolar altında ya da değil, kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirtti.

08 Mayıs 2018 Salı 11:40
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Ruhani'den ABD'ye ambargo mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayla ilgili bugün yapacağı açıklama öncesi yaptığı konuşmasında, ülkesinin bazı sorunlar yaşayabileceğini ancak bunu çabuk atlatacaklarını söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen 23'üncü Uluslararası Petrol, Doğalgaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı'na katılan Ruhani, burada yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmadan açıkça söz etmemekle birlikte ülkesinin iki veya üç ay süresince bazı sorunlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

Bu sorunları çabuk atlatacaklarını kaydeden Ruhani, "Ambargolar altında ya da değil, kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız." dedi.

Ruhani ayrıca, "Dünya ile yapıcı ilişkiler kurmak istediklerini ancak İran'ın çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini" belirtti.

Seçim kampanyası döneminden bu yana söz konusu anlaşmanın "ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu" savunan Trump, anlaşmayla ilgili kararını bugün açıklayacağını duyurmuştu.

Daha önceki açıklamalarında Trump, ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

Temmuz 2015'te, P5+1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

Almanya ve Fransa ise dışişleri bakanları aracılığıyla dün yaptıkları açıklamalarında İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını yineledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniABD
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