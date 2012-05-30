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Romney başkan adaylığını garantiledi

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayının eski Massachusetts Valisi Mitt Romney olacağı kesinleşti

Romney başkan adaylığını garantiledi

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayının eski Massachusetts Valisi Mitt Romney olacağı kesinleşti

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:17
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Romney başkan adaylığını garantiledi
WASHINGTON - Partisinin adaylık yarışında en yakın rakiplerinin çekilmesiyle Teksas'ta yapılan ön seçimleri rahat bir şekilde kazanan eski Massachusetts Valisi Mitt Romney, bu sonuçla seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olabilmesi için toplaması gereken 1,114 delege sayısını geçti. 

Romney'nin 6 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmasına, ön seçim sürecinde rakipleriyle arasını açması ve en yakın rakibi eski Pennsylvania senatörü Rick Santorum'un da çekilmesinin ardından kesin gözüyle bakılıyordu ancak Teksas'ta elde ettiği zaferle Romney, seçimlerde ABD Başkanı Barack Obama'nın rakibi olmayı garantiledi.
Mitt Romney'nin adaylığının, ağustos sonunda Florida eyaletinin Tampa kentinde düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti kurultayında resmen açıklanması öngörülüyor.
Adaylığının kesinleşmesinin ardından yazılı açıklama yapan Romney, ''Ülke genelindeki Amerikalıların adaylığıma vermiş oldukları destekten onur duyuyorum. Partimiz, son 3,5 yılın hatalarını geçmişe gömme hedefiyle bir araya geldi. Bizi bekleyen görevin zorluklarını farkındayım. Ancak önümüze ne tür zorluklar çıkarsa çıksın, Amerika'yı tam istihdam ve refaha geri döndürmeden rahat etmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:18
Anahtar Kelimeler:
Mitt Romney
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