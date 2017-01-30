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Romanya'da 'af tasarısı' protestoları

Romanya'da hükümetin acil kararnameyle binlerce kişinin affını öngören tasarısı, ülke genelinde on binlerce kişi tarafından ikinci kez protesto ediliyor.

Romanya'da 'af tasarısı' protestoları

Romanya'da hükümetin acil kararnameyle binlerce kişinin affını öngören tasarısı, ülke genelinde on binlerce kişi tarafından ikinci kez protesto ediliyor.

30 Ocak 2017 Pazartesi 09:54
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Romanya'da 'af tasarısı' protestoları

Romanya'da hükümetin acil kararnameyle binlerce kişinin affını öngören tasarısı, ülke genelinde on binlerce kişi tarafından ikinci kez protesto ediliyor.

Ülkede on binlerce kişi, hükümetin hazırladığı, 5 yıldan az hapis cezası kalmış kişiler için af öngören tasarıyı protesto etmek amacıyla sosyal medya platformunda organize ettikleri yürüyüşle ikinci kez tekrar bir araya geldi.

Romanya'da başkent Bükreş de dahil olmak üzere Timişoara, Cluj, İaşi gibi büyük kentlerde bir araya gelen protestocular, yurt dışında ise Brüksel, Kopenhag, Paris, Hamburg, Londra ve Zürih'de gösteriler düzenledi.

Bükreş'teki Üniversite Meydanı'nda toplanan 20 bine yakın Romanyalı buradan önce Parlamento Sarayı'na oradan da Adalet Bakanlığı ve Ulusal Yayın Konseyi binalarına yürüdü. Göstericiler, "Ülke af istemiyor, Hırsızlığı yasal hale getirmeyin." şeklinde sloganlar attı.

Diğer yandan, Başbakan Sorin Grindeanu, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Başkalarının rahatsız edilmediği sürece Romanya’da protesto etmek doğal bir hak. Vatandaşların bu görüşlerine de saygı duyuyorum. İfade özgürlüğüne inanıyorum. Ama özgürlüğe sağduyu da eşlik etmeli. Hakaret olmamalı. Göstericilerin hakaretlerini dinledim. Benim için en tatsız sürpriz, geçen pazar günü Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in göstericilerin yanına gitmesi oldu."

Protestocular, hükümetin hazırladığı, 5 yıldan az hapis cezası kalmış kişiler için af öngören tasarının yolsuzlukla mücadeleyi zayıflatacağını savunuyor. 

Gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

Tasarı geçen hafta sonu da Bükreş'te toplanan 15 bini aşkın Romanyalı tarafından protesto edilmişti. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis da protesto yürüyüşünün başladığı yer olan Üniversite Meydanı'na gelerek vatandaşlara destek vermişti.

Iohannis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Binlerce Romenle birlikte tepkimi göstermek için meydana gittim. Hukuki problemleri olan bir kısım politikacı ceza yasasını değiştirmek istiyor. Hukukun üstünlüğünü zayıflatmak istiyor. Böyle bir duruma izin verilemez. Romen halkı buna izin vermez." ifadesini kullanmıştı.

Iohannis, salı günü düzenlediği basın toplantısında, protestoların yoğunluğu nedeniyle söz konusu tasarıyı referanduma götüreceğini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RomanyaBükreşBrükselParisLondra
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