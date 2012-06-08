Ro-Ro seferleri başlıyor

Lübnan'ın Trablusşam Limanı ile Mersin arasında, iki Türk denizcilik şirketine ait Ro-Ro ve feribot gemisi, araç ve yolcu taşımacılığı için seferlerine başlıyor

BEYRUT - Eyüp Coşkun Daha önce de Türkiye ile Lübnan'ın Trablusşam Limanı arasında, hem yolcu hem araç taşıma hizmeti veren Fergün Şirketi'ne ait Azzurra gemisiyle ilk seferini 11 Haziran günü Mersin'den Lübnan'a yapacak.

Azzurra Feribotu'nda 700 yolcu kapasitesi ve 200 kişilik lüks kabin ve oyun salonları ve restoranları bulunuyor. Feribotta 170 binek aracı ya da 25 kamyon veya 18 TIR kapasite bulunuyor.

AA