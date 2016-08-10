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Rio de Janeiro'da otobüse yapılan saldırıda 3 gazeteci yaralandı

2016 Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde basın mensuplarını taşıyan otobüse yapılan saldırıda 3 gazeteci yaralandığı bildirildi.

Rio de Janeiro'da otobüse yapılan saldırıda 3 gazeteci yaralandı

2016 Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde basın mensuplarını taşıyan otobüse yapılan saldırıda 3 gazeteci yaralandığı bildirildi.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 13:58
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Rio de Janeiro'da otobüse yapılan saldırıda 3 gazeteci yaralandı

RIO DE JANEIRO

2016 Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde basın mensuplarını taşıyan otobüse yapılan saldırıda 3 gazeteci yaralandığı bildirildi.

Saldırı, basın mensuplarının takip ettikleri oyunların sonrasında otobüsle olimpik parka giderken meydana geldi. Olimpiyat organize komite sözcüsü Mario Andrada, yaptığı açıklamada, "Otobüse silahla mı yoksa taşla mı saldırı düzenlendi henüz bilmiyoruz. 12 gazeteciden 3'ü hafif şekilde yaralandı. Otobüsün 2 camı ise parçalandı." dedi.

Otobüste bulunan İngiliz gazeteci David Davies ise "Bir patlama sesi duyduk ve herkes kendini yere attı. Otobüsün camında 2 delik vardı ve bunlar kurşun deliğine benziyordu. Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken polis geldi. Ardından onların eşliğinde olay yerinden ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Brezilya emniyeti, saldırı ile ilgili soruşturma açtı ve saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 13:58
Anahtar Kelimeler:
2016 Rioönce Vatan
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