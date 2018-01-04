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Rejim yanlılarının destek gösterileri devam ediyor

İran'ın çeşitli kentlerinde dün başlayan rejim yanlılarının "destek gösterileri" bugün de binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

Rejim yanlılarının destek gösterileri devam ediyor

İran'ın çeşitli kentlerinde dün başlayan rejim yanlılarının "destek gösterileri" bugün de binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:11
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Rejim yanlılarının destek gösterileri devam ediyor

TAHRAN

İran'ın çeşitli kentlerinde dün başlayan rejim yanlılarının "destek gösterileri" bugün de binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

İran'da yaklaşık bir haftadır devam eden rejim karşıtı gösteriler ve sokak olaylarını protesto etmek için, cuma imamları ve dini otoritelerin çağrısıyla başlayan "destek gösterileri", bugün de Meşhed, Şiraz, Urumiye, İsfahan ve Erdebil gibi bir çok büyük kentte sürüyor.

Attığı sloganlarla ABD ve Suudi Arabistan yönetimlerini hedef alan göstericilerin, "Kahrolsun fitneci münafıklar", "Bizde şikayetçiyiz, ancak sesimizi doğru yoldan dile getiriyoruz" gibi sloganlar atması da dikkati çekiyor.

Dün de Ahvaz, Abadan, İlam, Arak, Hürremabad, Kirmanşah ve Buşehr gibi bazı önemli kentlerde toplanan rejim yanlıları, sokak olaylarını protesto etmişti.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranRejim YanlılarıDestekGösteri
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