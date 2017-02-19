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Rejim güçleri Şam'ı vurdu: 97 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Kabun semtine, rejim güçleri tarafından ''fil'' adı verilen füzeyle düzenlenen saldırıda 97 sivil yaralandı.

Rejim güçleri Şam'ı vurdu: 97 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Kabun semtine, rejim güçleri tarafından ''fil'' adı verilen füzeyle düzenlenen saldırıda 97 sivil yaralandı.

19 Şubat 2017 Pazar 19:10
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Rejim güçleri Şam'ı vurdu: 97 yaralı

ŞAM -  Suriye'de Esed güçlerinin başkent Şam'ın doğusundaki Kabun semtine ''fil'' adı verilen füzelerle düzenlediği saldırılarda 97 sivilin yaralandığı bildirildi.

Kabun yerel koordinasyon üyesi Uveyd Awad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Şam'ın doğusunda yer alan Kabun semtine sanayi yapımı ''fil'' adı verilen füzelerle saldırdığını söyledi.

Saldırılarda 97 sivilin yaralandığını ve bazı yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirten Awad, ''Esed güçleri birkaç günden bu yana Şam'ın Kabun semti ile Haresta ilçesi ve Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki yerlere saldırıyor. Şam yönetimi 30 Aralık'ta imzaladığı anlaşmayı ihlal ederek muhalif bölgelere saldırıyor.'' dedi.

"Esed yönetimi  Doğu Guta'ya saldırarak halkı göçe zorluyor"

Esed yönetiminin Şam çevresinde muhaliflere yönelik sistematik şekilde halkı tehcir ettiğini ifade eden Awad, ''Rejim güçleri, önce Dareyya sonra Vadi el-Barada bölgesindeki halkı zorla tehcire zorladı. Esed yönetimi şimdi de Doğu Guta'ya saldırarak halkı göçe ve rejim bölgelerine kaçmaya zorluyor.'' diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rejim Güçleriönce VatanŞam97 Yaralı
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