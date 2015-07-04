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Referandumun sonucunu kararsızlar belirleyecek

Anketlere göre "evet" ve "hayır" oylarının neredeyse eşit olduğu Yunanistan'da referandumun sonucunu kararsızların vereceği oylar belirleyecek.

Referandumun sonucunu kararsızlar belirleyecek

Anketlere göre "evet" ve "hayır" oylarının neredeyse eşit olduğu Yunanistan'da referandumun sonucunu kararsızların vereceği oylar belirleyecek.

04 Temmuz 2015 Cumartesi 15:27
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Referandumun sonucunu kararsızlar belirleyecek
ATİNA

Yunanistan yarın referanduma gidiyor.

Referandum yarın saat 07.00'da başlayacak. Referandumun geçerli olması için kayıtlı 10 milyona yakın kayıtlı seçmenden yüzde 40'ının sandık başına gitmesi gerekiyor. Seçim kurulunca hazırlıkların tamamlandığı ve okullara sandıkların konulduğu belirtiliyor. 

Kamuoyu yoklamalarında hem "evet" hem de "hayır" oyu kullanacakların oranı birbirine yakın çıkarken, bu durumda kararsızların vereceği oyların referandumun sonucunu etkilleyeceğinin, hatta belirleyeceğinin altı çiziliyor.

Parola aynı

Sandıkta iki zıt yanıtı içeren pusulalardan birini sandığa bırakacak olan Yunanlar için tek amacın "ekonominin iyileşmesi, ülkenin düzlüğe çıkması" olduğu kaydediliyor. 

AA muhabirine konuşan seçmenlerin iyimser mesajlar vermesi dikkati çekiyor. Yorgos Papadimitriu, ülkesinin zor durumda olduğu dönemde mutlaka sandığa gideceğini söyledi.

 Yunan halkının bu zor dönemeci de geçeceğini ifade eden Papadimitru, " Yunanistan bu durumdayken oy kullanmamak olur mu hiç.Referandum ne kadar ülkeyi ikiye bölmüş olsa da oy kullanarak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Eğer referandumda 'evet' çıkarsa ülkeyi zor günler bekliyor demektir. Fakat 'hayır' çıkması ülkenin tamamen kaosa sürüklenmesi anlamına geliyor. Biz Yunanlılar tarihte çok şeyler atlattık fakat böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Sonuç her ne çıkarsa çıksın kazananın Yunanistan olması gerektiğini ifade eden Yorgos Tampuridis ise "Bence yarın ülke tamamen ikiye bölünecek. Ülkenin yarısı 'evet' diğer yarısı da 'hayır' oyu kullanacak. Fakat ülkemizin geleceği için bilinçli bir şekilde yarın oylarımızı kullanacağız. Umarım Başbakan Çipras'ın dediği gibi olur. 'Evet' ile 'hayır'cılar pazartesi günü de beraber hareket eder" dedi.

Roko Antonia da referandumda sonuç ne olursa olsun Yunanistan'ın darboğazdan kurtulmasını istedi.

Sadece Yunanistan için değil Avrupa'nın da sınavı

Avrupa'nın küçük gördüğü Yunanistan'ın gücünün yarın bir kez daha hissedileceğini belirten Nikos Parsidis de, şöyle konuştu:

"Yarın Yunanistan için değil aslında Avrupa için önemli ve kritik bir gün. Avrupalı ortaklarımız buradan iyi bir ders çıkarmalıdır. Küçük Yunanistan eğer isterse Avrupa'yı yerinden oynatır. Referandum kararı belki Yunanlıları ikiye böldü fakat Avrupa'ya iyi bir ders verdi. Onlar, hükümetin teklifleri hemen kabul edeceğini sandı. Ve şimdi de 'hayır' çıkarsa ne yapacakları için planlar geliştiriyorlar. Yarın Yunanistan'ın Avrupa'dan bağımsızlığı için oy kullanmalıyız. Milattan önceki dönemde olduğu gibi Yunanlılar özgür olmalıdırlar."

AA

Son Güncelleme: 05.07.2015 12:48
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Referandumun Sonucunu Kararsızlar Belirleyecek
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