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Referandum iptal edilmeli, iç çatışma patlak verebilir

IKBY İslami Toplum Partisi lideri Bapir, "Tok adam açın halinden anlar mı? Bölgemizde çok işsiz ve fakir var. Halk bu duruma tahammül edemezken, referandum sonrası daha da kötüleşmesi halinde bir iç çatışma patlak verebilir." dedi.

Referandum iptal edilmeli, iç çatışma patlak verebilir

IKBY İslami Toplum Partisi lideri Bapir, "Tok adam açın halinden anlar mı? Bölgemizde çok işsiz ve fakir var. Halk bu duruma tahammül edemezken, referandum sonrası daha da kötüleşmesi halinde bir iç çatışma patlak verebilir." dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:18
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Referandum iptal edilmeli, iç çatışma patlak verebilir

ERBİL 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, 25 Eylül'de düzenlenmesi beklenen referandumun iptal edilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde "bir iç çatışma çıkabileceği" uyarısında bulundu.

Komel lideri Bapir, referanduma yönelik tutumları, yapılması halinde doğabilecek sorunlar ve referandumu hangi şartlarda destekleyeceklerine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bazı siyasi partiler tarafından meclis dışında alınan referandum kararına mesafeli yaklaştıklarını belirten Bapir, referandum için ciddi bir ön hazırlık ya da çalışma yapılmadığını dile getirdi.

Bapir, IKBY'nin bağımsız bir devlet olabilmek için yeterli altyapıya sahip olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kürdistan Bölgesi'nin mevcut şartlar altında bağımsız bir devlet ilanı için uygun bir altyapısı yok. Bakınız, siyasi birlik yerine, çekişme var. Güçlü bir ekonominin yerine halkımız kesintili maaş alıyor. Ekonomik altyapımız yok. Kurumsallaşmış ve ulusal bir askeri gücümüz yok. Diplomatik olarak da komşu ülkelerle mevcut ilişkilerimiz siyasi parti veya kişisel düzeyde. Tüm bunların yanında, yasaların dayanağı olan meclisimiz, işlevsiz kalmış durumda. Bu saydığım sebeplerden dolayı, uygun bir zeminin olmadığını söyleyebilirim." 

"Bölgesel ve uluslararası düzeyde güçlü bir zeminin kurulması gerek"

Referandumun bölgesel ve uluslararası düzeyde istenilen desteği görmediğini de hatırlatan Bapir, "Referanduma bölgesel ve uluslararası düzeyde herhangi bir destek verilmedi. Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi Jan Kubis ile yaptığımız görüşmede, uluslararası camianın bize arka çıkmadığını anladık. Bu yüzden mutlak bir şekilde referanduma evet veya hayır denilmesi yanlıştır. Devlet olmak en doğal hakkımız ancak bunun temellerinin hazırlanması lazım. Hem iç hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde güçlü bir zeminin kurulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Komel lideri, başarılı bir referandumun şahsi ve hizbi çerçeveden kurtulmakla mümkün olacağını da savunarak, "Daha önce yaptığım açıklamalarda da bunu belirttim, en kısa zamanda referandumu millileştirmemiz gerekiyor. Mesele elbette bundan ibaret değil, siyasi krizden dolayı işlevsiz kalan meclisin toplanması ve normalleşmesi, diplomatik ilişkilerimizin merkezi ve hükümet düzeyine getirilmesi, ekonomik durumun gözden geçirilmesi ve daha sonra Bağdat, İran, Türkiye ile Birleşmiş Milletlerle diyaloğa geçmemiz lazım. Güçlü bir referandum için bunların hepsi gereklidir." görüşünü dile getirdi.

Taraftarlarına "evet ya da hayır oyu" kullanma konusunda herhangi bir çağrı yapmadıklarını dile getiren Komel lideri Bapir, referandumun aksi bir sonuç doğurma ihtimaline de değindi.

"İç çatışma patlak verebilir"
Bapir, yerel ve uluslararası düzeydeki tüm itirazlara rağmen referandumun 25 Eylül'de yapılması halinde, bazı ülkelerin ekonomik yaptırımlarda bulunabileceğini ifade etti.

Böylece ekonomik durumun daha da kötü bir hal alacağı uyarısında bulunan Bapir, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Halk, mevcut durumdan zaten bezmiş. Tok adam açın halinden anlar mı? Bölgemizde çok işsiz ve fakir var. Halk bu duruma tahammül edemezken, referandum sonrası daha da kötüleşmesi halinde bir iç çatışma patlak verebilir."

AA

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ErbilReferandumIptalönce Vatan
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