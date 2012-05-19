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Referandum iddiası krize yol açtı

Merkel'in, Yunan halkının avroda kalma konusunda referandum önerdiği iddiası, Atina ile Berlin arasında gerilime neden oldu.

Referandum iddiası krize yol açtı

Merkel'in, Yunan halkının avroda kalma konusunda referandum önerdiği iddiası, Atina ile Berlin arasında gerilime neden oldu.

19 Mayıs 2012 Cumartesi 08:44
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Referandum iddiası krize yol açtı

     Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Yunanistan'da 17 Haziran'da gidilmesi kararlaştırılan seçimle birlikte Yunan halkının avroda kalmayı isteyip istemediği konusunda referandum yapılmasını önerdiği iddiası Atina'da sert tepkilere neden oldu.
     Yunan siyasi partileri yaptıkları açıklamalarda, bu talebe karşı çıktı.
     Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Andonis Samaras, Merkel'in önerisinin, seçim öncesi dönemde yapıldığına dikkati çekerek, yanlış zamanda ve yanlış mesaj içeren bir öneri olması nedeniyle kabul edilemeyeceğini belirtti. Samaras, avro konusundaki tercihini kanlı fedakarlıklarla savunan Yunan halkının bu konudaki seçimini kanıtlaması için referanduma ihtiyacı olmadığını kaydetti.
     Sol Koalisyon SYRİZA lideri Aleksis Çipras da Merkel'in Yunan siyasi liderlere ''manda'' bir ülkeymiş gibi hitap etmeye alışkın olduğunu belirterek, Merkel'e bu hakkı, imzaladıkları taahhüt mektupları ve tavırlarıyla Samaras ve Venizelos'un verdiğini söyledi.
     PASOK'tan yapılan açıklamada, Yunanistan'da referandum yapılmasının tamamen Yunan hükümeti ve Parlamentosuna ait bir yetki olduğu belirtilerek, Yunanistan'daki asıl sorunun Avro'da kalıp kalmayacağı değil, krizden çıkması ve ülkenin Avrupa'daki eşitliğinin yeniden sağlanması olduğu kaydedildi.
     Yunanistan Komünist Partisi (KKE) açıklamasında ise, Merkel'in referandum önerisinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, böyle bir şeyin geçici hükümet tarafından uygulanamaz olmasıyla birlikte Yunan halkına karşı yapılan bir şantaj olduğu ifade edildi.
     Demokratik Sol Parti (DİMAR) da, Merkel'in bu önerisiyle seçim öncesi dönemde Yunan halkını korkutmaya çalıştığını belirtirken, Bağımsız Yunanlılar Partisi lideri Panos Kammenos açıklamasında, ''Almanya arzu ederse kendi topraklarında referandum yapıp Avro'dan çıkabilir. Bizim böyle bir sorunumuz yok'' ifadesini kullandı.
     Diğer yandan, Alman Hükümeti, Başbakan Merkel'in, Yunanistan'a referandum önerisinde bulunduğu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 00:47
Anahtar Kelimeler:
Kriz
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