Refah Sınır Kapısı hacılar için açılacak

GAZZE

Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafındaki Müdürü Hişam Advan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır yönetiminin, kutsal topraklarda hac farizasını tamamlayan yaklaşık 500 Filistinlinin Gazze Şeridi'ne dönüşü için Refah Sınır Kapısı'nı 18 Eylül Pazar gününden itibaren aralıklarla 4 günlüğüne açma kararı aldığını belirtti.

Advan, pazar günü açılacak kapının pazartesi ve salı günleri kapalı tutulacağını, ardından 3 günlüğüne tekrar tek yönlü olarak geçişlere açılacağını ifade etti.

Mısır, 30 Ağustos'ta Gazzeli hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gidebilmeleri için Refah Sınır Kapısı’nı 3 günlüğüne açmıştı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.