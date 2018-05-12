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Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açıldı

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "insani durumlar" için 4 günlüğüne çift yönlü geçişlere açtı.

Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açıldı

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "insani durumlar" için 4 günlüğüne çift yönlü geçişlere açtı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:41
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Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açıldı

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "insani durumlar" için 4 günlüğüne çift yönlü geçişlere açtı.

Gazze tarafındaki Refah Sınır Kapısı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, kapıyı açarak 87 kişiden oluşan ilk grubun ülkeye girişine izin verdiği belirtildi.

Mısır resmi haber ajansının dün yayımlanan haberinde, "Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı 4 gün süreyle açacağı" belirtilmişti.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MısırİSRAİLGazzeRefah Sınır KapısıInsani Durumlar
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