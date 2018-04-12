Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için üç günlüğüne çift yönlü olarak geçişlere açtı.

Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye giriş ya da çıkış yapması gereken kişiler için üç günlüğüne açılmasıyla birlikte sınırdaki otobüsler çift taraflı olarak seferlere başladı.

Filistin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan dünkü yazılı açıklamada, "Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı'nın yarından itibaren 3 günlüğüne çift yönlü açılması şeklinde karar aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.