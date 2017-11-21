Refah Sınır Kapısı 3 gün daha açık kalacak

Mısır yönetiminin, Refah Sınır Kapısı'nı 3 gün daha açık tutma kararı aldığı bildirildi.

Filistin Sivil İşler Bakanlığından Enformasyon Müdürü Muhammed el-Mukadime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır yönetimi, sınırın 3 gün daha açık tutulmasına karar verdi." dedi.

Mukadime kapının 23 Kasım Perşembe akşamına kadar açık kalacağını ifade etti.

Mısır, 10 yıl aradan sonra bu ayın başında Filistin yönetiminin idaresine geçen Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için çift yönlü geçişlere açmıştı.

Hamas ile Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşmayla Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.