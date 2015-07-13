Raung Yanardağı Endonezya'da uçuşları etkiledi

CAKARTA
Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde faaliyete geçen Raung Yanardağı'ndan savrulan kül tabakasının yüksekliğinin 5 kilometreye ulaşması ve gökyüzünde görüş alanını kapatması nedeniyle bölgede 5 havaalanı kapatılırken, 900 uçak seferi iptal edildi.
Ülkenin en büyük turizm bölgelerinden biri olan Bali'de, uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle çoğu Avustralyalı 2 binden fazla turist ülkelerine dönemiyor.
Avustralya havayolu şirketleri, Bali'ye uçak seferi düzenleyebilmek için yoğun çaba harcıyor.
AA
Son Güncelleme: 13.07.2015 10:24