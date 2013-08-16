Rasulayn'da çatışmalar yoğunlaştı

ŞANLIURFA

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn bölgesinde PYD güçleri ile Nusra cephesi arasındaki çatışmalar sabah saatlerinden itibaren yeniden yoğunlaştı. Çatışmalar nedeniyle aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 500 kişi, gruplar halinde mayınlı araziyi aşarak tel örgülerden Türkiye tarafına geçti.

Sınırdaki güvenlik güçlerince araçlara alınan Suriye sığınmacılar, 1. Hudut Bölük Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Tel Hamut çadır kentine gönderildi.