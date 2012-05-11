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Rasmussen iddiaları yanıtladı

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, ''İsrail NATO zirvesine davet edilmedi, böyle bir konu gündeme gelmedi'' dedi

Rasmussen iddiaları yanıtladı

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, ''İsrail NATO zirvesine davet edilmedi, böyle bir konu gündeme gelmedi'' dedi

11 Mayıs 2012 Cuma 14:11
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Rasmussen iddiaları yanıtladı
BRÜKSEL - NATO devlet ve hükümet başkanlarının 20-21 Mayıs'ta ABD'nin Şikago kentindeki zirvesiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen, ''İsrail davet edilmedi çünkü bu ülke ne ISAF'a (Afganistan'da NATO öncülüğündeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü) ne de KFOR'a (Kosova'da NATO yönetimindeki uluslararası barış gücü) katılıyor'' dedi.

Rasmussen, ''Kimse İsrail'in zirveye davetini bloke etmedi, çünkü böyle bir konu gündeme gelmedi'' ifadesini kullandı.
Genel Sekreter Rasmussen, NATO zirvesine davet edilen 13 ortak ülkenin ise Akdeniz Diyaloğu ya da İstanbul İşbirliği Girişimi gibi gruplardan ziyade NATO operasyonlarına önemli katkı yapan uluslararası ortaklardan seçildiğini bildirdi.
Rasmussen, onurlandırılmak için NATO zirvesine devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davet edilen 13 ortak ülke arasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Fas'ın, Asya ve Pasifik bölgesinden Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, Avrupa'dan İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya ile Gürcistan'ın bulunduğunu dile getirdi.
Şikago zirvesinin NATO üyeleri, ortakları ve uluslararası örgütlerden yaklaşık 60 katılımla İttifak tarihinin en geniş katılımlı zirvesi olacağını anlatan Rasmussen, ''Bu bir taahhüt zirvesi olacak. Afganistan'da tam dönüşüme ve istikrarlı geleceklerini elde etmelerinde Afganlara desteğe taahhüt, NATO'yu 21'nci yüzyılın meydan okumalarıyla başa çıkacak kapasitede tutmaya taahhüt ve küresel ortaklarımızla bağlantılarımızı daha da güçlendirmeye taahhüt. Hepsinin ötesinde Şikago zirvesinde birbirimize taahhüdümüzü, güvenliğimizin temelini oluşturan Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki kırılmaz bağlantıyı göstereceğiz'' şeklinde konuştu.
Rasmussen, zirvede ekonomik kriz döneminde İttifak'ın savunma kapasitesinin korunması açısından önem taşıyan ve çok uluslu projelerle belli kapasitelere ulaşılmasını amaçlayan akıllı savunma kavramının kabul edileceğini ve bu kapsamda somut 12-13 projede liderlik yapacak ve katılımcı ülkelerin listeleneceğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 06:13
Anahtar Kelimeler:
Rasmussen
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