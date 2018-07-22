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Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Dostum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Dostum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:59
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Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşit Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Dostum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Afganistan CumhurbaşkanıAfganistan Cumhurbaşkanı Birinci YardımcısıRaşit Dostum
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