Ramallah'ta İsrail protestosuna müdahale

RAMALLAH



Filistin güvenlik güçleri İsrail'le yürütülen barış görüşmelerinin durdurulmasını isteyen göstericilerin, Ramallah'taki Devlet Başkanlığı binasına yürüyüş yapmasına izin vermedi.



Başkanlık binası çevresinde önlem alan ve göstericilerin bölgeye yaklaşmasına izin vermeyen güvenlik güçleri ile grup arasında arbede yaşandı.



İsrail askerlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında hayatını kaybeden 3 Filstinlinin sembolik tabutlarını taşıyan göstericiler, Filistin-İsrail arasındaki müzakerelerin durdurulmasını talep etti.



Göstericiler ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başmüzakereci Saib Ureykat aleyhinde sloganlar attı.



Eyleme katılan İslami Cihat hareketi liderlerinden Hıdır Adnan da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, "saçmalık" olarak nitelendirdiğiFilistin-İsrail görüşmelerine son verme çağrısında bulundu.



Adnan, "Filistin halkının, Kalendiya'da 3 Filistinliyi öldüren İsrail ile aynı gün barış görüşmeleri yapılmasına razı olması mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.



İsrail askerleri, geçen pazartesi, Batı Şeria'dadaki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, çıkan çatışamada 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.





AA