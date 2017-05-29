Rakka'da 48 saat içinde 70 sivil öldürüldü

ABD öncülüğündeki koalisyon ve terör örgütü PKK/PYD'nin saldırılarında Rakka'da son 48 saatte 70 sivil öldürüldü.

Terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Rakka'da, örgütün uygulamalarını deşifre eden "Rakka sessizce katlediliyor" isimli aktivist ağının Twitter hesabından yapılan açıklamada, koalisyonun hava unsurları ile karada kadrosunun tamamına yakınını PKK/PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) katıldığı saldırılarda son 48 saatte 70 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Bölgede, bu sivillerin yarısının son 24 saatte hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, merkezi DEAŞ kontrolündeki Deyrizor ilinde bulunan Fırat Üniversitesinin Rakka'daki Fen Fakültesi ve Sanayi Okulu'nun tamamen yıkıldığı kaydedildi.