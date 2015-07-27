Rafsancani'den Türkiye'nin DAEŞ operasyonu yorumu

ANKARA

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, Türkiye'nin DAEŞ operasyonuna destek verdi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, konsey oturumunda konuşan Rafsancani, "Türkiye'nin DAEŞ'le savaşa girmesi ve Amerikalılara DAEŞ mevzilerini bombalamak için İncirlik hava üssünü açması, bu terörist grubun ortadan kaldırılması için bir umut olabilir" dedi.

Rafsancani, Türkiye'nin, Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini bombalamasının da bölgenin değişiminde etkili olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham ise Türkiye'nin DAEŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarına ilişkin, "Teröre karşı etkin bir mücadele için devletlerin çok boyutlu işbirliği yapması gerekiyor ancak bu aynı zamanda ülkelerin milli egemenliğine saygı gösterilerek uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun olarak yapılmalı" ifadelerini kullanmıştı.