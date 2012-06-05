"Radikalleşmemin nedeni Müslümanlar''

Norveç'te geçen yıl 77 kişiyi öldürmekten yargılanan Anders Behring Breivik, duruşmada 7 yaşındayken arkadaşlarından birinin babası Türk diplomatın, bisikletini kırdığını, 15 yaşındayken ise bir Pakistanlı vatman tarafından tokatlandığını anlattı.
1995'te çok yakın bir arkadaşının Kosovalı Arnavut bir genç tarafından tramvay beklerken tehdit edildiğini belirten Breivik, ayrıca arkadaşlarından birinin kız kardeşinin bıçakla yaralandığını duyduğunu söyleyerek, bu olaydan da Müslümanların sorumlu olduğunu düşündüğünü ifade etti.
33 yaşındaki Breivik, ''ayrı ayrı ele alındığında, ciddi olmasalar da bu olayların toplamının Müslümanlarla ilgili fikrinin oluşmasına katkıda bulunduğunu'' belirtti.
Yargıcın Müslümanlarla olumlu bir deneyimi olup olmadığı sorusuna da Breivik, ''Müslümanlarla ilgili tek iyi şey onların çok vefalı olmaları. Onur onlar için önemli. Tartışma olduğunda yardıma ilk gelen onlar'' yanıtını verdi.
1995'te çok yakın bir arkadaşının Kosovalı Arnavut bir genç tarafından tramvay beklerken tehdit edildiğini belirten Breivik, ayrıca arkadaşlarından birinin kız kardeşinin bıçakla yaralandığını duyduğunu söyleyerek, bu olaydan da Müslümanların sorumlu olduğunu düşündüğünü ifade etti.
33 yaşındaki Breivik, ''ayrı ayrı ele alındığında, ciddi olmasalar da bu olayların toplamının Müslümanlarla ilgili fikrinin oluşmasına katkıda bulunduğunu'' belirtti.
Yargıcın Müslümanlarla olumlu bir deneyimi olup olmadığı sorusuna da Breivik, ''Müslümanlarla ilgili tek iyi şey onların çok vefalı olmaları. Onur onlar için önemli. Tartışma olduğunda yardıma ilk gelen onlar'' yanıtını verdi.
AA
Son Güncelleme: 05.06.2012 00:30