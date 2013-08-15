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Rabiatul Adeviyye Camisi'ni de yaktılar

Mısır'daki darbenin ardından demokrasi yanlısı protestolara ev sahipliği yapan ve darbe karşıtlarınca sembolleştirilen Rabiatul Adeviyye Camisi, güvenlik güçleri tarafından yakıldı

Rabiatul Adeviyye Camisi'ni de yaktılar

Mısır'daki darbenin ardından demokrasi yanlısı protestolara ev sahipliği yapan ve darbe karşıtlarınca sembolleştirilen Rabiatul Adeviyye Camisi, güvenlik güçleri tarafından yakıldı

15 Ağustos 2013 Perşembe 13:23
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Rabiatul Adeviyye Camisi'ni de yaktılar

KAHİRE - Mısır'daki darbenin ardından demokrasi yanlısı protestolara ev sahipliği yapan ve darbe karşıtlarınca sembolleştirilen Rabiatul Adeviyye Camisi, güvenlik güçleri tarafından yakılarak tamamen kullanılmaz hale getirildi. 

Mısır'ın ikinci Cumhurbaşkanı Enver Sedat döneminde 35 yıl önce Nasır City'de yaptırılan ve kadın mutasavvıflardan Rabiatul Adeviyye'nin adı verilen cami, darbe karşıtı gösterilere ev sahipliği yapması dolayısıyla tüm dünya tarafından tanınıyordu.

Güvenlik güçlerinin, dünkü katliamının ardından hastane ve bazı kısımları morg olarak kullanılan Rabiatul Adeviyye Camisi'ne molotof kokteyl atması üzerine yangın çıktı. Caminin içinde bulunan cesetlerin bir kısmı da yangından etkilenerek kömür haline dönüştü. 

Rabiatul Adeviyye isminin başındaki "Rabia" kelimesi Arapça, dördüncü ve dört anlamına geldiği için Mısır'daki darbe karşıtları sivil direnişin ve özgürlüğün sembolünü, baş parmaklarını kapatmak sureti ile yaptıkları dört işareti olarak belirlemişti. 

Rabiatul Adeviyye Camisi'nin yakılması sonucu, camide bulunan Kuran-ı Kerim, tefsir ve meal kitapları ile Sedat döneminde yaptırılan ahşap işleme ve aydınlatma sistemi de yanarak kül oldu.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 13:23
Anahtar Kelimeler:
Cami
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