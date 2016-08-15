Rabia katliamı protesto edildi

Kanada’da yaşayan Mısırlılar, Rabia katliamının üçüncü yılında Toronto, Calgary ve Montreal kentlerinde gösteriler düzenlendi.

14 Ağustos Dünya Rabia Günü etkinlikleri kapsamında Toronto’nun batısındaki Mississauga kentinde bulunan Square One Meydanı'nda toplanan göstericiler, Mısır'daki askeri rejimi ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'yi protesto etti. Göstericiler, darbeyle görevden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek sloganları atarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada halkına da Mısır’da olup bitenlere kayıtsız kalmama çağrısında bulundu.

Rabia işareti basılı sarı tişörtler giyen göstericiler, üzerinde aynı işaretin bulunduğu pankart, flama ve dövizler de taşıdı. Gösterilere Suriye, Cezayir ve Türk toplumundan da destek geldi.

"Sesimizi Türkiye duydu"

Gösterileri organize eden Demokrasi İçin Mısırlı Kanadalılar Koalisyonu Toronto Temsilcisi Yasemin Yusuf, Rabia Meydanı’nda 3 yıl önce yapılan katliamda, resmi rakamların çok üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. AA’ya konuşan Yasemin Yusuf, "Mısır’da demokrasi, insan hakları ve hukuk ayaklar altına alınırken, sesimizi sadece Türkiye duydu. Türkiye bugüne kadar dünyada bizi savunan tek ülke oldu. Teşekkürler Türkiye" dedi.

Öte yandan gösterilerde ilk kez, Mısır’ın 1952’deki askeri darbeden önce kullandığı yeşil zemin üzerine hilal ve üç yıldızdan oluşan bayrak kullanıldı. Gösterinin organizatörlerinden Ziyad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır’ın orijinal ve gerçek bayrağı budur. Bundan sonraki bayrakların tamamı, askeri darbe ürünüdür. Onun için artık bu bayrağı kullanacağız" diye konuştu.

2 bin 600 kişi ölmüştü

Mısır’da dönemin Genelkurmay Başkanı Abdulfettah Sisi yönetimindeki ordu, 3 Temmuz 2013'te yönetime el koymuş ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden uzaklaştırmıştı. Sisi’nin askeri darbesi sonucu çıkan olaylarda resmi rakamlara göre 2 bin 600 kişi hayatını kaybetmişti. Bağımsız kaynaklar, darbe sonrası çatışmalarda ölenlerin sayısının, bilinenden fazla olduğunu savunuyor.