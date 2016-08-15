Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Rabia katliamı protesto edildi

Kanada'da yaşayan Mısırlılar, ülkenin üç büyük kentinde düzenledikleri gösterilerle Rabia katliamının üçüncü yılında darbeyi ve askeri rejimi protesto etti.

Rabia katliamı protesto edildi

Kanada'da yaşayan Mısırlılar, ülkenin üç büyük kentinde düzenledikleri gösterilerle Rabia katliamının üçüncü yılında darbeyi ve askeri rejimi protesto etti.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 11:32
698 Okunma
Rabia katliamı protesto edildi

 Kanada’da yaşayan Mısırlılar, Rabia katliamının üçüncü yılında Toronto, Calgary ve Montreal kentlerinde gösteriler düzenlendi.

14 Ağustos Dünya Rabia Günü etkinlikleri kapsamında Toronto’nun batısındaki Mississauga kentinde bulunan Square One Meydanı'nda toplanan göstericiler, Mısır'daki askeri rejimi ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'yi protesto etti. Göstericiler, darbeyle görevden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek sloganları atarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada halkına da Mısır’da olup bitenlere kayıtsız kalmama çağrısında bulundu.

Rabia işareti basılı sarı tişörtler giyen göstericiler, üzerinde aynı işaretin bulunduğu pankart, flama ve dövizler de taşıdı. Gösterilere Suriye, Cezayir ve Türk toplumundan da destek geldi.

"Sesimizi Türkiye duydu"

Gösterileri organize eden Demokrasi İçin Mısırlı Kanadalılar Koalisyonu Toronto Temsilcisi Yasemin Yusuf, Rabia Meydanı’nda 3 yıl önce yapılan katliamda, resmi rakamların çok üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. AA’ya konuşan Yasemin Yusuf, "Mısır’da demokrasi, insan hakları ve hukuk ayaklar altına alınırken, sesimizi sadece Türkiye duydu. Türkiye bugüne kadar dünyada bizi savunan tek ülke oldu. Teşekkürler Türkiye" dedi.

Öte yandan gösterilerde ilk kez, Mısır’ın 1952’deki askeri darbeden önce kullandığı yeşil zemin üzerine hilal ve üç yıldızdan oluşan bayrak kullanıldı. Gösterinin organizatörlerinden Ziyad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır’ın orijinal ve gerçek bayrağı budur. Bundan sonraki bayrakların tamamı, askeri darbe ürünüdür. Onun için artık bu bayrağı kullanacağız" diye konuştu.

2 bin 600 kişi ölmüştü

Mısır’da dönemin Genelkurmay Başkanı Abdulfettah Sisi yönetimindeki ordu, 3 Temmuz 2013'te yönetime el koymuş ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden uzaklaştırmıştı. Sisi’nin askeri darbesi sonucu çıkan olaylarda resmi rakamlara göre 2 bin 600 kişi hayatını kaybetmişti. Bağımsız kaynaklar, darbe sonrası çatışmalarda ölenlerin sayısının, bilinenden fazla olduğunu savunuyor.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 11:33
Anahtar Kelimeler:
KanadaMısırRabia KatliamıTorontoCalgaryMontreal14 Ağustos Dünya Rabia GünüSisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ