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Rabia Kadir Japonya'da

Sürgündeki muhalif Rabia KLadir, Japonya'da toplanan Dünya Uygur kongresinde konuştu

Rabia Kadir Japonya'da

Sürgündeki muhalif Rabia KLadir, Japonya'da toplanan Dünya Uygur kongresinde konuştu

14 Mayıs 2012 Pazartesi 15:51
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Rabia Kadir Japonya'da
TOKYO - Sürgünde yaşayan muhalif Rabia Kadir, Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayan Dünya Uygur Kongresi'nde, Uygur halkının Çin'de varolma mücadelesi verdiğini söyledi.

Rabia Kadir, beş gün sürecek toplantının açılışından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önceden haklarımız için savaşıyorduk, Çin'in baskısını protesto ediyorduk. Ama bugün varolmak için mücadele ediyoruz" diye konuştu.
Uygurlar için durumun 2009'dan daha kötü olduğunu söyleyen Kadir, Pekin'in "güç kullanarak asimilasyon" politikasının modern bir demokraside kabul edilemeyeceğine işaret etti.
Muhalif lider Kadir, barışçıl yollarla mücadele ettiklerini belirterek, Çin hükümetinin Uygur halkına baskılarına son vermesini ve otoriter yönetimini değiştirmek amacıyla siyasi reformlar yapmasını umduklarını söyledi.
Merkezi Münih'te bulunan Dünya Uygur Kongresi'nin "bölücü" bir örgüt olarak kabul eden Çin, daha önce 2009'da Japonya'ya gelen Kadir'e Japonya'nın yeniden vize vermesine tepki gösterdi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 07:52
Anahtar Kelimeler:
Rabia Kadir
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