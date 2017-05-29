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'PYD'ye karşı halk direnişi başlatacağız'

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Raco, "PYD'ye karşı halk direnişi başlatacağız. Örgüte karşı savaşacağız." dedi.

'PYD'ye karşı halk direnişi başlatacağız'

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Raco, "PYD'ye karşı halk direnişi başlatacağız. Örgüte karşı savaşacağız." dedi.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:34
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'PYD'ye karşı halk direnişi başlatacağız'

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Rafi Ukla er-Raco, Arap nüfusun yaşadığı toprakları işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya karşı halk direnişini başlatacaklarını söyledi. Raco, örgütün, Arapların Suriye kimliğini silmek istediğine dikkati çekti.

Raco, bazı görüşmeler yapmak için bulunduğu Ankara'da, AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

"Meclisi, Arapları terör örgütlerinden korumak için kurduk. Ülkenin tüm Arap aşiretlerini temsil ediyoruz." diyen Raco, Ankara’da Irak'tan aşiret temsilcilerinin de katılacağı kapsamlı bir kongre düzenleyeceklerini bildirdi.

Raco, uluslararası toplumun PYD/PKK'ya verdiği desteğe değinerek, "Artık PYD, PKK, YPG’ye destek vermesinler. PYD ve PKK aynı DEAŞ gibi terör örgütleridir. DEAŞ, Sünni ve Arap aşiretleri öldürdü ve göçe zorladı. PYD, Suriye'de DEAŞ’tan daha fazla kişiyi öldürdü. PYD, Münbiç, Tel Abyad, Resülayn ve Suluk bölgelerinde Arap aşiretlerinin evlerini yıktı." ifadelerini kullandı.

PYD/PKK safında yer alan bazı Arap aşiretleri liderleriyle ilgili Raco, şunları söyledi:

“Para ile tuttukları bazı Araplara şeyh kıyafeti giydirip, Arap şeyhi diye tanıtıyorlar. Bunlar, eski SMDK Başkanı Ahmet Carba ve PYD'nin sözde Cezire kantonunun eşbaşkanı Humeydi Dehham el-Hadi. DEAŞ’tan daha da iğrençler. Bunlar sadece şahsi çıkarları için PYD’ye katıldılar. Sadece kendilerini temsil ediyorlar."

Raco, Kürt ve Arap halklarının yüzyıllardır beraber yaşadığını ve aralarında hiçbir sorunun olmadığını vurguladı.

"Ülkemizi işgalcilerden kurtarmak için hazırlanıyoruz" 

Raco, aşiretler meclisinin kuruluş hedefine ilişkin bir soruya, "Dünyanın dört bir yanındaki evlatlarımızı bir araya getirmek istedik. Bunu başardık. Ülkemizi işgalcilerden kurtarmak için hazırlanıyoruz. PKK, PYD, YPG ve sözde onların asayiş güçleri, DEAŞ gibi işgalci güçlerdir." yanıtını verdi.

Şeyh Rafi Ukla er-Raco, DEAŞ ve PYD/PKK'nın işgal ettiği bölgelerle ilgili, "Haseke’nin yaklaşık yüzde 65’i Arap nüfusundan oluşuyor. Rakka'da ise Araplar, yüzde 95'i teşkil ediyor. Rakka’da Kürtler sadece yüzde 5’i temsil ediyor. PYD, Arapların Suriye kimliğini silmek istiyor. Medeniyetimizi, tarihimizi ve kültürümüzü yok etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Raco, PYD/PKK'nın Rakka'ya girmesi halinde diğer Arap aşiretleriyle birlikte harekete geçeceklerinin altını çizdi.

Suriye ve Irak’taki aşiretlerle temas halinde olduklarını ifade eden Raco, "DEAŞ ve PKK , PYD, YPG ve Esed rejimine karşı savaşmaya hazırız. Suriye topraklarının büyük kısmında biz bulunuyoruz. Onların yanında kim durursa dursun, onlara karşı sopa ile bile olsa savaşacağız. PYD'ye karşı halk direnişi başlatacağız. Örgüte karşı savaşacağız." şeklinde konuştu.

PYD/PKK'nın Esed rejimiyle işbirliği içine olduğunu hatırlatan Raco, "Tek gayeleri bizleri yerimizden edip, Şiileri ve Alevi Kürtleri bölgelerimize yerleştirmek. Biz hepimiz onlara karşı savaşmaya hazırız. Son nefesimize kadar savaşacağız." dedi.

Raco, Suriyeli mültecilere kapısını açan Türkiye'ye minnettar olduklarını belirterek, "Türk halkı Suriye halkına destek oldu. Acıları için kan ağladılar. Acımıza ortak oldular." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Aşiretler Ve Kabileler Yüksek MeclisiPydPKK
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