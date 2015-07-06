PYD Türkmen köylerini boşaltıyor

GAZİANTEP - Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkan Yardımcısı Tarık Sulo Cevizci, PYD'nin, Kobani'ye (Ayn el Arap) bağlı Heyyele köyündeki Türkmenleri, DAEŞ'in kontrolündeki Münbiç kentine göçe zorladığını söyledi.



Cevizci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı PYD unsurlarının Suriye'nin kuzeyindeki Türkmen ve Arap köylerini boşaltıp yerine Kürt nüfusu yerleştirdiğini belirtti.



PYD'nin son olarak Kobani'ye bağlı Heyyele köyüne baskın yaptığını vurgulayan Cevizci, şöyle konuştu:



"Silahlı gruplar Türkmen köyünü kuşattıktan sonra evlerde arama yaptı. Ardından sivil halkı meydanda topladılar. PYD tarafından tehdit edilen Heyyele köyündeki Türkmenler, terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki Münbiç kentine göçe zorlandı."



Cevizci, PYD'nin köyün ABD öncülüğündeki koaliasyon güçlerince bombalanacağını söylediğini aktardı.



Ölümle tehdit edilen Türkmen ailelerin ramazanda zulümle karşı karşıya kaldığını anlatan Cevizci, "Türkmenlerin yaşadığı insanlık dramına bir çözüm bulunması gerekiyor. BM'den, Türkmenlere karşı uygulanan bu zorbalığın durdurulmasına yönelik uluslararası hukuk normlarını uygulayarak bir kalıcı çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Demografik yapı değiştirilmeye çalışılıyor"



Boşaltılan Türkmen köyüne Kuzey Irak'tan getirilecek Kürtlerin yerleştirileceğini öğrendiklerini dile getiren Cevizci, Suriye'nin kuzeyindeki demografik yapının değiştirilmeye çalışıldığını vurguladı.



Türkmen Heyyele köyünde 3 bin 500 kişinin yaşadığını hatırlatan Cevizci, şöyle konuştu:



"Köy, Halep-Haseke güzergahında stratejik bir konuma sahiptir. Bölgeyi hakimiyetine almaya çalışan PYD, sadece Türkmenleri değil Arapları da göçe zorlamaktadır. Karşı çıkanlar veya gitmek istemeyenler ise tutuklanmaktadır. PYD'nin kasıtlı yanlış koordinat vermesi nedeniyle Türkmenlerin yaşadığı Bir Mahli köyü, koalisyon güçlerince bir gecede 7 kez bombalanarak yerle bir edildi. Hava bombardımanında 150 Türkmen hayatını kaybetti."



