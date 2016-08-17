'PYD muhalif sesleri boğmaya çalışıyor'

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, son aylarda kontrolü altındaki bölgelerde çok sayıda muhalif Kürt siyasetçiyi ve aktivisti kaçırdı, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Kürt partilerinin ofislerini bastı.

Örgüt, 5 Mart'ta Suriye Kürt Demokrat Partisi (PDKS) ve ENKS üyesi Abdurrahman Abu'yu Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçesinde bulunan evinden kaçırdı. Örgüt, çocukları zorla silah altına alarak savaştırmak, fabrika ve iş yerlerinden haraç toplamak gibi uygulamaları sebebiyle kendisini eleştiren Abdu'yu halen gözaltında tutuyor.

Terör örgütü PYD, 28 Mayıs'ta da Kürt Yekiti Partisi (PYKS) üyesi ve aktivist Enver Naso ve Abdulilah Oci'nin Amude ilçesindeki evlerini basarak 30 gün boyunca bilinmeyen bir yerde alıkoymuştu.

Örgüt militanları, 11 Ağustos'ta PYKS'nin Kamışlı'nın doğusundaki ofisini basarak ofis duvarlarına ENKS üyeleri ve Mesut Barzani hakkında hakaret içeren ifadeler yazdı.

Muhalifler, PYD'nin 13 Ağustos'ta Dirbasiyye ilçesindeki ENKS'ye bağlı yerel meclise baskın düzenlediğini ve ofisin önüne bomba yerleştirdiğini belirtti.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bulunan ve siyasi faaliyetler yürüten ENKS Başkanı İbrahim Bıro, 13 Ağustos'ta PYD'li teröristler tarafından bilinmeyen bir yere kaçırıldı, ertesi gün Suriye-Irak sınırında bırakıldı.

PYD, Musul operasyonunda hayatını kaybeden iki Peşmergenin 14 Ağustos'ta Kamışlı kentinde düzenlenen cenaze töreni sırasında ENKS çatısı altında yer alan PDKS'nin 5 politbüro üyesi ile 9 parti üyesini alıkoydu.

Örgüt, denetimi altındaki bölgelerde yüzlerce Kürt genci kendi saflarında savaştırmak için zorla silah altına aldı.

"Örgüt bütün muhalif sesleri boğmaya çalışıyor"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'ndaki (SMDK) 11 ENKS temsilcisinden biri olan Şellal Giddu, PYD'nin denetimindeki yerlerde muhalif Kürtlere yaşam hakkı tanımadığını söyledi.

"PYD bu davranışlarıyla kontrol ettiği bölgelerde siyasi hayatı bitirmeye ve bütün muhalif sesleri boğmaya çalışıyor" diyen Giddu, ENKS'nin bu baskılara rağmen çalışmaya devam edeceğini belirtti.

ABD ve Batı ülkelerinin PYD'nin ihlallerini görmezden gelmesini aralarındaki askeri ilişkiye bağlayan Giddu, "ABD ve Batı, DAEŞ'e karşı mücadelede PYD ile askeri ilişki içinde, bu nedenle en azından yakın vadede PYD'nin ihlallerini göz ardı edebilirler" ifadesine yer vedi.

"PYD'nin yaptıkları rejimin emrinde olduğunu gösteriyor"

Suriye Kürt Demokrat Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden ve ENKS üyesi Halid Ali de PYD'nin baskı politikalarının Beşşar Esed rejiminin emri altında olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"PYD'nin yaptıkları, onun ne kadar rejimin ve istihbaratının emri altında olduğunu ispatlıyor" diyen Ali, PYD'nin denetimi altındaki bölgelerde yaşayanlara yaptıklarını rejimin bile yapmadığını ifade etti.

Ali, "PYD'nin bu davranışlarla hedefi, ENKS'nin üzerinde çalıştığı ulusal projeyi bitirmektir" dedi.