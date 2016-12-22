Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı

İbrahim Bıro

, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (

IKBY

) Duhok kentindeki Amerikan Üniversitesi tarafından "Kürdistan'ın Bağımsızlığı, Zorluklar ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen konferansın 2'nci günündeki panelde konuşma yaptı.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin durumunun her geçen gün kötüleştiğine dikkati çeken Bıro, PYD'nin tek taraflı ilan ettiği yönetimin halka kazandırdığı hiçbir şey olmadığını belirtti.

PYD'nin, Esed rejiminin kasıtlı ve planlı politikaları nedeniyle güç kazandığını belirten Bıro, "Suriye'de 2011 yılında ayaklanma başladığı zaman, Esed Rejimi sadece PYD'nin silahlanmasına müsaade etti. PKK da binlerce savaşçısını Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyi) gönderdi. Bu gelişmeden sonra bölgedeki durum kötüleşmeye başlayıp bugüne kadar geldi." değerlendirmesinde bulundu.

PYD, siyasetini yeniden gözden geçirmeli

Suriye'de eline silah alan taraflardan Kürtlerin bir kazanım sağlamadığını vurgulayan Bıro, "Esed Rejiminin bölgeyi elinde tuttuğu 60 yıl boyunca dahi bu kadar Kürt bir anda evini terk etmedi. Bunun sorumlusu PYD'dir." diye konuştu.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Bıro, sözlerini şöyle tamamladı:

"PYD'nin, herkesi kendisine benzetmeye çalışma siyasetinden ivedilikle vazgeçip, diğerlerinin de siyasi faaliyet yürütme hakkının olduğunu iyi bilmesi lazım. İnsanları hainlikle damgalamaktan vazgeçmeliler. Kendisi gibi düşünmeyen tüm Kürtleri, hain olarak ilan ediyorlar. Kendilerine sormak istiyorum, bölgeyi ele geçirdikten sonra Kürt halkı için ne yaptınız?"

AA