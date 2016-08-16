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Putin'den Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bizim için dost olan Türkiye ile tüm boyuttaki ilişkilerimizin yeniden kurulması için samimi bir şekilde gayret ediyoruz" dedi.

Putin'den Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bizim için dost olan Türkiye ile tüm boyuttaki ilişkilerimizin yeniden kurulması için samimi bir şekilde gayret ediyoruz" dedi.

16 Ağustos 2016 Salı 13:43
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Putin'den Türkiye açıklaması

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bizim için dost olan Türkiye ile tüm boyuttaki ilişkilerimizin yeniden kurulması için samimi bir şekilde gayret ediyoruz" dedi.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

Putin, "Bizim için dost olan ve uzun yıllardır benzersiz işbirliği ilişkisi kurduğumuz Türkiye ile ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla yeniden kurulması için samimi bir şekilde gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirdiği son ziyaret, ikili ilişkilerimizi sadece yeniden canlandırmaya değil, geliştirmek için de kapsamlı bir çalışma yürütmeye karşılıklı olarak istekli olduğumuzu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Nazarbayev'e de Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesi amacıya gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Nazarbayev de Ankara ve Moskova arasındaki ilişkilerin düzelmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 13:44
Anahtar Kelimeler:
RusyaVladimir PutinTürkiye
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