MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili olarak, "Ankara büyükelçimizin öldürülmesini Rusya'ya ve Rus-Türk ilişkilerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Geçen yıl kasım ayında uçak hadisesinde, iki ülke ilişkilerine zarar vermek isteyen insanlar tarafından Rus uçağının düşürüldüğü yönündeki teze şüpheyle yaklaştığını belirten Putin, “Ancak şimdi büyükelçinin bir polis tarafından öldürülmesinden sonra fikrimi değiştirmeye başladım. Türkiye'de adalet ve güvenlik güçlerine sızılması oldukça derin bir konu. Kimseyi bir şeyle suçlamak istemem ama bunun yaşandığını görüyoruz. Bu, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesine engel olmayacak. Biz Türkiye-Rusya ilişkilerinin anlamını ve öneminin farkındayız ve geliştirmek için çalışacağız. İlişkilerimizin normalleşmesinin ardından son yılda orta yol bulmaya başladık. Bunun gelecekte de devam etmesini umut ediyorum." şeklinde konuştu.

'Halep'ten sonraki adım tüm Suriye'yi kapsayacak ateşkes'

Halep’ten sivillerin tahliyesi ile ilgili olarak bir soruyu da cevaplayan Putin, "Halep konusunda Türkiye yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı ve İran yönetimi, elbette bizim de aktif katılımımız olmadan sonuç alınamazdı.” dedi.

Halep'teki sorunun çözümünde bu üçlü formatın çok önemli rol oynadığına dikkat çeken Putin, “Halep'ten yüz binden fazla kişi tahliye edildi. Bugün için bu modern dünyanın en büyük uluslararası insani faaliyeti.” şeklinde konuştu.

Bu üçlü formatın gerekli olduğunu ve geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Putin, bu hususta ABD ve diğer bölge ülkeleri ile de birlikte çalışmaya hazır olduklarını aktardı.

AA

Putin, “Halep'ten sonraki adım tüm Suriye'yi kapsayacak ateşkes ve sonrasında siyasi çözüm müzakerelerine başlanması olmalı. Görüşmeler Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenebilir. Bu görüşmeye Türkiye hazır, İran hazır, Esed hazır, Nazarbayev görüşme ortamını hazırlama hususunda hazır.” diye konuştu.