Putin'den sürpriz çağrı

MOSKOVA

Rusya'nın başkenti Moskova'da, on binlerce muhalefet taraftarlarınca, Devlet Başkanı Viladimir Putin'in mayıs ayındaki yemin töreninden sonra düzenlediği ve on binlerce kişinin katıldığı gösteride, Kremlin protesto edildi.

Polis, gösteriye katılanların sayısının 20 bin olduğunu açıklarken, muhalefet liderleri 120 bin kişinin katıldığını savundu. Gösteriye katılanların sayısının mart ayında yaklaşık 100 bin kişinin yer aldığı protesto eyleminden daha düşük olduğu dikkati çekti.

Kış aylarında daha fazla toleranslı olduğu muhalif gösterilere karşı tutumunu son dönemde değiştirip, cezai yaptırımları artıran kararları onaylayan Putin, sürpriz bir şekilde muhalefete uzlaşı çağrısında bulundu.

Putin de yaptığı açıklamada, Rusya'da günümüzde ve geçmişte var olan tüm siyasi güçler arasında diyalog çağrısında bulunarak, ''Böylesi tartışmalar demokratik bir toplumun şartı. Birbirimizi dinlemek, saygı göstermek, karşılıklı anlayışı geliştirmek ve uzlaşı yolları aramak oldukça önemli'' dedi.