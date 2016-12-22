Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

, Japonya ziyareti çerçevesinde

Başbakan Şinzo Abe

ile Nagato şehrinde bir araya geldi.

Kyodo ajansının haberine göre, Putin'in iki gün sürecek ziyareti sırasında Kore yarımadası, bölgesel ticaretin güçlendirilmesi ve tartışmalı Kuril adaları konuları gündeme gelecek.

Putin, görüşmenin basına açık bölümünde, bugün ve yarın yapacakları toplantılarda iki ülke arasındaki bağların kuvvetlendirilmesini amaçladığını söyledi.

Abe de küçük odalara sahip bir otelde misafir ettiği Putin'in uzun bir aradan sonra yaptığı Japonya ziyareti için "Putin'i 11 yıl aradan sonra kendi memleketim Nagato'da ağırlamaktan çok memnunum" ifadesini kullandı.

AA