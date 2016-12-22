Kyodo ajansının haberine göre, Putin'in iki gün sürecek ziyareti sırasında Kore yarımadası, bölgesel ticaretin güçlendirilmesi ve tartışmalı Kuril adaları konuları gündeme gelecek.
Putin, görüşmenin basına açık bölümünde, bugün ve yarın yapacakları toplantılarda iki ülke arasındaki bağların kuvvetlendirilmesini amaçladığını söyledi.
Abe de küçük odalara sahip bir otelde misafir ettiği Putin'in uzun bir aradan sonra yaptığı Japonya ziyareti için "Putin'i 11 yıl aradan sonra kendi memleketim Nagato'da ağırlamaktan çok memnunum" ifadesini kullandı.
Demokratik Kongo'daki şiddet olayları
'Türkiye, İslam Kalkınma Bankası'nın önemli...
Brezilya'da hapishanede isyan
Rusya'da vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı...
İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü
Afganistan'da milletvekilinin evine saldırı:...
AID, Halep'ten gelenlerin yaralarını saracak...
'Aşırılık yanlıları Esed'in hayat sigortası'
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!