Putin yeniden devlet başkanı

MOSKOVA - Putin, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği Kremlin Sarayı'nda, Muhafız Alayı Komutanı'nın selamının ardından çok sayıda davetlinin alkışları arasında yemin töreninin yapılacağı sahneye çıktı.



Devlet başkanlığı görevi Putin'in yemin töreninin ardından sona eren ve yeni dönemde başbakanlık görevini yürütecek olan Dimitriy Medvedev, törende yaptığı konuşmada, ülkedeki reform hareketinin devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Putin de yaptığı konuşmada, Rusya halkının güvenliğinin her zaman en öncelikli konuyu oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Baltıklardan Pasifik Okyanusu'na kadar olan bölgede yaşayanların yaşam standartlarını yükseltmeliyiz. Hedefimizi birleştirmemiz gerekiyor. Siyasi gündemin oluşturulmasına halkın daha fazla katılımını sağlayacağız. Demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız. Dış dünya için de demokratik ve öngörülebilir bir partner olacağız."

30 pare top atışı

Anayasa üzerine el basarak yemin eden Putin'in devlet başkanlığı onuruna, 30 pare top atışı yapıldı.

Georgiyevski Salonu'nda yapılan yemin törenini, aralarında İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger'in de bulunduğu yaklaşık 3000 davetli izledi.

Bu arada, Putin'in yemin törenini protesto için Kremlin Sarayı yakınlarında bir araya gelen yaklaşık 200 kişiden 120'sinin gözaltına alındığı bildirildi.