Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Putin yeni kabineyi onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başbakan Medvedev'in sunduğu bakanlar kurulunu onayladı.

Putin yeni kabineyi onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başbakan Medvedev'in sunduğu bakanlar kurulunu onayladı.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 16:32
498 Okunma
Putin yeni kabineyi onayladı

MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitriy Medvedev'in sunduğu bakanlar kurulunu onaylarken, kabinede popülaritesini yitiren bakanların değiştirilmesi dikkati çekti.
Putin'in onayladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Anatoliy Serdyukov, Adalet Bakanı Aleksander Konovalov ve Maliye Bakanı Anton Siluanov koltuklarını korurken, içişleri, sağlık ve eğitim bakanları koltuklarını kaybetti.
Rus basını Devlet Başkanı Putin'in St. Petersurg ekibinden ve yakın çevresinden eski Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Ekonomi Bakanı Elvira Nabiullina'nın 3 yeni bakanlığın oluşturulduğu ve sayısı 21'e çıkarılan yeni bakanlar kurulunda yer almak istemediklerini duyurdu.
Türkiye-Rusya KEK eşbaşkanlığı sırasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine son derece büyük ivme kazandıran Seçin gibi güçlü bir ismin kabine dışında kalması, Türkiye açısından dezavantaj olarak değerlendiriliyor.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 08:34
Anahtar Kelimeler:
MoskovaRusyaPutinMedvedevKabine
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ