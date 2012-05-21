Putin yeni kabineyi onayladı

MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitriy Medvedev'in sunduğu bakanlar kurulunu onaylarken, kabinede popülaritesini yitiren bakanların değiştirilmesi dikkati çekti.

Putin'in onayladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Anatoliy Serdyukov, Adalet Bakanı Aleksander Konovalov ve Maliye Bakanı Anton Siluanov koltuklarını korurken, içişleri, sağlık ve eğitim bakanları koltuklarını kaybetti.

Rus basını Devlet Başkanı Putin'in St. Petersurg ekibinden ve yakın çevresinden eski Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Ekonomi Bakanı Elvira Nabiullina'nın 3 yeni bakanlığın oluşturulduğu ve sayısı 21'e çıkarılan yeni bakanlar kurulunda yer almak istemediklerini duyurdu.

Türkiye-Rusya KEK eşbaşkanlığı sırasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine son derece büyük ivme kazandıran Seçin gibi güçlü bir ismin kabine dışında kalması, Türkiye açısından dezavantaj olarak değerlendiriliyor.