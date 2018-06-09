Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
İznik'in fethinin nişanesi
İznik'in fethinin nişanesi
Kiraz ihracatı artacak
Kiraz ihracatı artacak
"Gençlerimize iş bulacağım"
"Gençlerimize iş bulacağım"
THY'den doluluk rekoru
THY'den doluluk rekoru
Robot için ilham verdi
Robot için ilham verdi

Putin ve Ruhani'den Suriye'de iş birliğine devam vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çin'de bir araya geldi.

Putin ve Ruhani'den Suriye'de iş birliğine devam vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çin'de bir araya geldi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:06
0 Okunma
Putin ve Ruhani'den Suriye'de iş birliğine devam vurgusu

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi için Çin’in Qingdao kentinde bulunan Ruhani ve Putin arasında yapılan görüşmede Suriye'de iş birliğinin devamına vurgu yapıldı.

İki ülke arasında Suriye gibi bölgesel konularda yapılan iş birliğinin devamının önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, "İran ve Rusya'nın bölgedeki terör örgütlerine karşı ortaya koyduğu iş birliği etkili ve başarılı olmuştur. Bu iş birliği devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ruhani, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesini "hukuksuz" olarak nitelendirerek, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi. Ruhani, Rusya'nın anlaşmanın korunması ve uygulanması konusunda önemli role sahip olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise iki ülke arasında başta ekonomik ilişkiler olmak üzere her alanda ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Putin, ülkesinin anlaşmanın korunması için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Putin, iki ülke arasında Suriye konusunda yapılan iş birliğinin bölgedeki istikrarı güçlendirmek için önemli olduğunu belirterek, "Suriye krizinin çözümü konusunda ortaya koyduğumuz bölgesel iş birliği devam edecek." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Şangay İşbirliği Örgütü'nde gözlemci üye statüsüne sahip İran'ın örgüte tam üyeliğini desteklediklerini de sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranPutinRuhaniSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Danimarka’da oy verme işlemi başladı
Danimarka’da oy verme işlemi başladı
YPG/PKK Tel Rıfatlıların ev ve arazilerini yakıyor
YPG/PKK Tel Rıfatlıların ev ve arazilerini yakıyor
AB'den 40 milyon dolar yardım sözü
AB'den 40 milyon dolar yardım sözü
Chicago'da 'Filistin'e destek' yürüyüşü
Chicago'da 'Filistin'e destek' yürüyüşü
Şi ve Putin’den iş birliği vurgusu
Şi ve Putin’den iş birliği vurgusu
"Afgan güvenliğine mali destek kararının alınacağından eminim"
"Afgan güvenliğine mali destek kararının alınacağından eminim"
'Rusya G-7'de olmalı'
'Rusya G-7'de olmalı'
"DEAŞ'ın tekrar bu bölgelere girmesine izin veremeyiz"
"DEAŞ'ın tekrar bu bölgelere girmesine izin veremeyiz"
'Gazze'ye Özgürlük Filosu' Brighton'dan ayrıldı
'Gazze'ye Özgürlük Filosu' Brighton'dan ayrıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ