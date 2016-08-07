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Putin, Ruhani ve Aliyev Bakü'de buluşacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de düzenlenecek üçlü devlet başkanları zirvesinde bir araya gelecek.

Putin, Ruhani ve Aliyev Bakü'de buluşacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de düzenlenecek üçlü devlet başkanları zirvesinde bir araya gelecek.

07 Ağustos 2016 Pazar 15:00
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Putin, Ruhani ve Aliyev Bakü'de buluşacak
BAKÜ - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Bakü'de düzenlenecek üçlü devlet başkanları zirvesinde bir araya gelecek.

İlk kez düzenlenecek üçlü zirvede, liderler enerji ve ulaştırma projelerini, ekonomik ilişkileri, güvenlik ve terörle mücadele konularını ele alacak.

Zirvede Rusya, İran ve Hindistan'ın 2000'de üzerinde anlaştığı, daha sonra Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da belli aşamalarına katıldığı Kuzey-Güney demiryolu hattına ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Üç güzergahtan oluşan 7 bin 200 kilometrelik hattın, Astrahan ve Mahaçkale'den geçerek Azerbaycan üzerinden İran sınırına varan batı güzergahı, Rusya ve İran arasında Azerbaycan'dan geçen yeni demiryolu hattının oluşturulması müzakere edilecek.

Toplantının bir diğer gündemini üç ülke arasında elektrik enerjisi ağının senkronize edilmesini öngören Kuzey-Güney Enerji Koridoru oluşturacak.

Liderler ayrıca bu yıl Astana'da yapılması planlanan beşli zirve öncesinde Hazar'ın statüsü konusunda yaşanan gelişmeleri ve üzerinde mutabık kalınamayan konuları konuşma şansı bulacak.

AA

Son Güncelleme: 07.08.2016 14:49
Anahtar Kelimeler:
PutinRuhaniönce VatanAliyevBakü
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