Putin: Normalleşme iki ülkenin yararına olacak

ST. PETERSBURG

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Konstantin Sarayı'nda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesinin her iki ülke halklarının da yararına olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile St. Petersburg şehrindeki Konstantin Sarayı'nda başlayan görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklama yapan Putin, uçak krizinden önce iki ülke ilişkilerinin benzersiz bir seviyede olduğunu, bu olaydan sonra ilişkilerde düşüş yaşandığını ifade etti.

Putin, "Bugün Türkiye'nin iç siyasetinde yaşanan zor duruma rağmen buraya gelmeniz hepimizin ikili ilişkilerin normalleşmesini istediğinin bir göstergesidir. Bu da her iki ülke halklarının yararına olacaktır" dedi.

"Anayasaya aykırı olan her türlü girişimin karşısındayız"

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri olduğunu hatırlatan Putin, "Burada bizim ilkesel tutumumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz anayasaya aykırı olan her türlü girişimin karşısındayız. Sizin yönetiminizde Türk halkının bu sorunun üstesinden geleceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Putin, bugün hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yapılacağını belirterek, bu görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden kurulması ve terörle mücadele konularının da ele alınacağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme imkanı bulduğu için memnun olduğunu dile getirdi.

