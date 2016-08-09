Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Putin: Normalleşme iki ülkenin yararına olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerin normalleşmesinin her iki ülke halkının yararına olacağını söyledi.

Putin: Normalleşme iki ülkenin yararına olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerin normalleşmesinin her iki ülke halkının yararına olacağını söyledi.

09 Ağustos 2016 Salı 15:02
475 Okunma
Putin: Normalleşme iki ülkenin yararına olacak

ST. PETERSBURG 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Konstantin Sarayı'nda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesinin her iki ülke halklarının da yararına olacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile St. Petersburg şehrindeki Konstantin Sarayı'nda başlayan görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklama yapan Putin, uçak krizinden önce iki ülke ilişkilerinin benzersiz bir seviyede olduğunu, bu olaydan sonra ilişkilerde düşüş yaşandığını ifade etti.

Putin, "Bugün Türkiye'nin iç siyasetinde yaşanan zor duruma rağmen buraya gelmeniz hepimizin ikili ilişkilerin normalleşmesini istediğinin bir göstergesidir. Bu da her iki ülke halklarının yararına olacaktır" dedi. 

"Anayasaya aykırı olan her türlü girişimin karşısındayız"

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri olduğunu hatırlatan Putin, "Burada bizim ilkesel tutumumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz anayasaya aykırı olan her türlü girişimin karşısındayız. Sizin yönetiminizde Türk halkının bu sorunun üstesinden geleceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Putin, bugün hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yapılacağını belirterek, bu görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden kurulması ve terörle mücadele konularının da ele alınacağını bildirdi. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme imkanı bulduğu için memnun olduğunu dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2016 15:03
Anahtar Kelimeler:
Putinönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ