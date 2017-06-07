Putin, İran'daki terör saldırılarını kınadı

MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Meclisi'nde ve Humeyni'nin türbesi önünde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye gönderdiği taziye mesajında, saldırıyı kararlı bir şekilde kınadıklarını bildirdi.

Putin'in saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğu, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiğine vurgu yaptığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı'nın mesajında ayırca ülkesinin İran ile bu yönde çalışmaya devam edeceğini dile getirdiği aktarıldı.